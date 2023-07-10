В Мурманске во время земляных работ нашли подозрительный предмет

В дальнейшем боеприпас уничтожат с соблюдением необходимых мер безопасности. Фото: Управление Росгвардии по Мурманской области

В Мурманске на 15-м километре Восточно-объездной автодороги нашли опасный предмет. Его обнаружили при проведении земляных работ.

- Взрывотехники ОМОН «Медведь» обследовали боеприпас. Оперативно прибывшие на место специалисты ведомства провели осмотр и идентифицировали 125-мм артиллерийский снаряд, - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

В дальнейшем боеприпас уничтожат с соблюдением необходимых мер безопасности.

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