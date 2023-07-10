В Мурманске на улице Чумбарова-Лучинского откроется восьмая модельная библиотека

В Мурманске завершается ремонт в филиале № 5 Центральной городской библиотеки. Фото: Администрация города Мурманска

Ремонт в филиале № 5 Центральной городской библиотеки Мурманска подходит к концу. Восьмая по счету модельная библиотека появится на улице Чумбарова-Лучинского.

Как сообщил глава Мурманска Игорь Морарь, в учреждении появятся пространства для настольных и компьютерных игр, оборудованное пространство для выращивания растений и проведения исследований, сенсорная комната.

- Среди посетителей много ребят с ограниченными возможностями здоровья, поэтому при выполнении ремонта этому уделили особое внимание, - отметил Игорь Морарь.

Обновленную библиотеку планируется открыть осенью.

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