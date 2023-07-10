Мобильный скейт-парк из центра Мурманска перенесли в другое место

Любителей покататься на скейтбордах предупреждают о смене локации мобильного скейт-парка в центре Мурманска. Фото: Правительство Мурманской области

Любителей покататься на скейтбордах предупреждают о смене локации мобильного скейт-парка в центре Мурманска.

Так, раньше он находился на площади Пять Углов, а теперь расположен в Центральном сквере со стороны улицы Пушкинской – напротив областного Дворца культуры имени С. М. Кирова.

- Такое решение приняли по просьбе жителей близлежащих домов,- сообщили в минграде Мурманской области.

Напомним: в Алакуртти планируется построить скейт-парк и Дворец культуры.

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