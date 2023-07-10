В Мурманске автобус №10 поменяет расписание движения

В Мурманске поменяется расписание движения автобуса №10. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске поменяется расписание движения автобуса №10. Транспорт будет ходить по-новому в выходной день.

- Обращаем ваше внимание, что с 16 июля на автобусном маршруте вводится в действие новое расписание «Воскресенье», - сообщили в АО «Электротранспорт».

С новым графиком можно ознакомиться на сайте предприятия в разделе «расписание движения».

Напомним: Мурманск до осени получит 30 новых троллейбусов в лизинг. Благодаря ним доля устаревшего парка снизится с 44% до 19%.

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