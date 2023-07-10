В Мурманской области энергоснабжающую организацию оштрафовали на 1 миллион рублей

Антимонопольный орган назначил компании штраф в один миллион рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области привлекли к административной ответственности ПАО «Россети Северо-Запад». Компания вовремя не провела электричество в дачный поселок Террасы в Кольском районе.

- Выяснилось, что сетевая организация нарушила договорные сроки технологического присоединения 11 объектов в дачном поселке. Срок подключения к электросетям истек в ноябре 2022 года, - сообщает Мурманское УФАС.

Антимонопольный орган назначил компании штраф в один миллион рублей. Средства пойдут в федеральный бюджет России.

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