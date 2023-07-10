Губернатор Андрей Чибис подвел итоги визита в Заполярье помощника президента РФ

Глава Мурманской области Андрей Чибис подвел итоги рабочего визита в Заполярье помощника Президента РФ Максима Орешкина и главы Минвостокразвития и Арктики Алексея Чекункова. Фото: Правительство Мурманской области

Глава Мурманской области Андрей Чибис подвел итоги рабочего визита в Заполярье помощника Президента РФ Максима Орешкина и главы Минвостокразвития и Арктики Алексея Чекункова.

Так, представители власти посетили ключевые инвестиционные проекты региона, в том числе порт Лавна, а также учреждения образования и территории ЗАТО.

- По мнению Максима Станиславовича, Мурманск – 100% опорный город с большим потенциалом. Кроме того, он поддержал нас во всех аспектах, связанных с вопросами программы реновации ЗАТО. Вместе мы продолжим работать над принятием всех решений, необходимых для развития Мурманской области, которые мы обсуждали на заседании рабочей группы Госсовета, – подчеркнул губернатор.

Напомним: и.о. министра развития Арктики и экономики Мурманской области стала Светлана Панфилова.

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