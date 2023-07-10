Губернатор Мурманской области вручил удостоверения двум мировым судьям

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил должностные удостоверения двум мировым судьям. Фото: Правительство Мурманской области

Должностные удостоверения вручил губернатор Мурманской области Андрей Чибис двум мировым судьям. Их обладателями стали Инна Андреева и Екатерина Бузулукская.

Должность мирового судьи судебного участка № 1 Апатитского судебного района займет Инна Андреева, а Екатерина Бузулукская станет мировым судьей судебного участка № 2 Первомайского судебного района.

Напомним: и.о. министра развития Арктики и экономики Мурманской области стала Светлана Панфилова.

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