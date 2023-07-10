В Мурманске будут судить местного жителя за убийство 19-летней давности

Мурманские следователи завершили расследование уголовного дела 19-летней давности. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мурманские следователи завершили расследование уголовного дела 19-летней давности. Местного 39-летнего жителя будут судить по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Уголовное дело возбудили еще в июне 2004 года, когда в квартире дома на Театральном бульваре нашли тело 45-летнего северянина с множественными колото-резаными и другими травмами.

Выяснилось, что к преступлению может быть причастен знакомый погибшего, однако достаточных доказательств для предъявления ему обвинения не было.

Следователи вместе с отделом криминалистики и сотрудниками уголовного розыска провели комплекс дополнительных мероприятий, чтобы изобличить преступника.

- Особое внимание уделялось лицам, с которыми общался мужчина. Были установлены и допрошены новые свидетели, которым северянин рассказывал, как и при каких обстоятельствах избивал потерпевшего. Также его причастность подтвердили вновь проведенные современные судебные экспертизы, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Евгений Ребров.

В феврале 2023 года под тяжестью собранных улик мурманчанин признался в совершении преступления и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего.

Так, 19 лет назад мужчина вместе с приятелем распивал алкоголь в квартире, когда между ними вспыхнула ссора из-за оскорблений. Вооружившись стеклянной бутылкой, а затем и ножом, северянин более 40 раз ударил приятеля по голове, телу и конечностям, от чего тот скончался.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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