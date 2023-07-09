Спрос среди туристов на летние поездки в Мурманск вырос на две трети

В столице Заполярья доля бронирований гостиничных номеров увеличилась на 66%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Путешественники все чаще хотят полюбоваться на красоты Кольского полуострова, причем не только зимой, в сезон северных сияний, но и летом, когда солнце не заходит за горизонт.

Так, согласно исследованию сервиса путешествий OneTwoTrip, спрос туристов на летние поездки в Мурманск вырос на две трети по сравнению с прошлым годом. Кроме того, россияне стали чаще бронировать отели в Перми, Смоленске и Саратове.

Так, в столице Заполярья доля бронирований гостиничных номеров увеличилась на 66%, а средняя цена за одну ночь в отеле составляет около 1,8 тысячи рублей.

Напомним: туристы встретили кита на морской прогулке в Кольском заливе.

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