В районе Ловозера перевернулась LADA, пострадал человек

Причины аварии устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

На четвертом километре автодороги Ловозеро-Нивка днем 9 июля произошло ДТП с участием одной машины. Перевернулась Lada Priora, пострадал один человек.

На месте происшествия работали спасатели.

- Водителю автомобиля оказана медицинская помощь бригадой «скорой» на месте, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причины аварии устанавливаются.

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