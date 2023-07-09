И снова лето! В Мурманской области потеплеет до +22

Судя по дальнейшим прогнозам погоды, вся неделя обещает быть теплой. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманскую область спешит долгожданное потепление. В понедельник, 10 июля, воздух прогреется до +22 градусов.

- Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью слабый, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8, днем +17+22, на востоке области +12+17 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Судя по дальнейшим прогнозам погоды, вся неделя обещает быть теплой.

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