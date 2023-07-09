В Мурманске собрали для жителей Донбасса 12 коробок книг

Книги доставят в Приморский район. Фото: t.me/opershtab_murmansk

В Мурманске профсоюз работников здравоохранения собрал для жителей Донбасса 12 коробок с книгами. Их доставят в Приморский район.

- Привезли 12 коробок всевозможных изданий – все они качественные и интересные. Есть как детские книги – сказки, учебная и познавательная литература, так и литературные издания для взрослого населения, - сообщили в профсоюзе.

Акция по сбору книг для жителей ЛНР и ДНР в Мурманской области продолжается.

Напомним: в одной из североморских частей установили памятную доску участнику СВО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru