Глава Мурманска поздравил рыбаков с профессиональным праздником

Глава города пожелал рыбакам удачи в море, богатых уловов. Фото: t.me/morar_51

В Мурманске отмечают особенную для города дату - День рыбака. Северян, связавших свою жизнь с морем, поздравил глава Мурманска Игорь Морарь.

- День рыбака - праздник волевых, сильных духом людей, избравших своим делом эту нелегкую профессию. Мы не понаслышке знаем цену рыбацкому труду. В Мурманске сложились целые династии моряков, которые прославляли город на всю страну. Сегодня ветераны отрасли передают свой опыт молодому поколению, которому не занимать твердости характера, - отметил Игорь Морарь.

Глава города пожелал рыбакам удачи в море, богатых уловов, неизменной поддержки родных и близких, которые ждут на берегу.

Напомним: 9 июля в Мурманске ко Дню рыбака выступят группа «Дюна» и Наталья Сенчукова.

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