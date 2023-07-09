Жительница Мончегорска попала в больницу после удара сковородкой от сожителя

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

32-летняя жительница Мончегорска попала в больницу после ссоры со своим возлюбленным. Конфликт, переросший в короткую борьбу, произошел, пока они распивали алкоголь в одной из квартир на проспекте Ленина.

- Сожитель северянки, схватив сковородку, ударил ею женщину по голове, от чего она сразу испытала сильную боль. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мончегорка получила травмы, повлекшие легкий вред здоровью, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Ранее не судимый 39-летний мужчина свою вину признал и подтвердил показания пострадавшей. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ.

Ему грозит до двух лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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