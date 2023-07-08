В Мурманске ищут нарушившего ПДД на улице Баумана водителя

Инцидент произошел на улице Баумана, 18. Фото: скрин видео t.me/murmansk_chp

В Мурманске сняли на видео нарушившего ПДД водителя, который выезжал на проезжую часть через пешеходный переход. Инцидент произошел на улице Баумана, 18.

Теперь автомобилиста ищут сотрудники ГИБДД.

- В действиях водителя Kia усматриваются признаки нарушения, за которое предусмотрена административная ответственность. По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Напомним: за июнь в Мурманской области погибли в ДТП четыре человека.

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