В Мурманске поздравили трудовые коллективы с Днем рыбака

Фото: gov-murman.ru/

В Мурманске в преддверии Дня рыбака чествовали сотрудников рыболовной сферы. Торжественное мероприятие прошло в Центре управления регионом.

Так, за добросовестный труд и высокий профессионализм сотрудников и трудовые коллективы наградили почетными грамотами, благодарственными письмами и благодарностями.

- Всех с праздником, всем огромное спасибо. Ваши успехи – это успехи всей области и всех жителеи . Пожелание всем, кто в этои отрасли работает, – побольше хорошеи и вкуснои рыбы, будем на вас надеяться и ждать на берегу, – поблагодарил собравшихся замгубернатора региона Владимир Евменьков.

Напомним: 9 июля на праздничном концерте ко Дню рыбака в Мурманске выступят группа «Дюна» и Наталья Сенчукова.

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