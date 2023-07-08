Губернатор Андрей Чибис поздравил северян с Днем семьи, любви и верности

Андрей Чибис поздравил всех с праздником. Фото: vk.com/chibis.andrey

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил северян с Днем семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

- Всех тех, кто только создал семью и тех, кто бережет семейный очаг на протяжении многих лет поздравляю с Днем семьи, любви и верности. Берегите друг друга и поддерживайте всегда. Любовь - это главное в жизни, - отметил глава региона.

Напомним: в Мурманске 8 июля пройдет фестиваль по запуску воздушных змеев. А 9 июля на Семеновском озере отметят День косоворотки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru