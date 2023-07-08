В центре Мурманска открылась мобильная ярмарка «Наша рыба»

Также для мурманчан и гостей города организован фудкорт и интерактивные зоны. Фото: t.me/murmancongress

В Мурманске на улице Воровского открылась ярмарка мобильная ярмарка «Наша рыба». Она будет работать в центре города все выходные. Напомним, что 9 июля в Мурманске отметят День рыбака.

Также для мурманчан и гостей города организован фудкорт и интерактивные зоны: качели, тематическая фотозона, головоломка-лабиринт и гигантский «Морской бой». Площадка работает с 12.00 до 20.00.

В ТРЦ «Форум» продолжает свою работу еженедельная стационарная рыбная ярмарка, сообщает Мурманконгресс.

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