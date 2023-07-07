В Кольском районе после выявления птичьего гриппа определили три ветеринарные зоны

В Кольском районе определили три ветеринарные зоны после выявления птичьего гриппа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кольском районе определили три ветеринарные зоны после выявления птичьего гриппа. Напомним: болезнь подхватили сизые чайки в районе Ура-Губы.

Первая зона является эпизоотическим очагом - это территория в районе побережья губы Ура Баренцева моря и устья реки Ура. Там и нашли зараженных птиц.

- Вход на территорию зоны посторонним запрещен. Ветеринары проводят там сбор павших чаек и дезинфекцию. Зона обозначена сигнальной лентой и аншлагами «Карантин» и «Стоп, опасная зона», - сообщили в оперштабе региона.

Вторая зона - угрожаемая. Ее радиус составляет пять километров от границ эпизоотического очага. В эту зону входит поселок Ура-Губа.

Здесь запрещен ввоз и вывоз птицы, заготовка и вывоз кормов для птиц, проведение сельскохозяйственных ярмарок и других мероприятий, связанных со скоплением пернатых. Ограничений на перемещение людей нет, но рыбаков и жителей поселка просят не подходить к диким птицам и не трогать их. Ветеринарные специалисты отбирают у птиц пробы на грипп, а также вакцинируют их.

Третья зона – зона наблюдения. Радиус зоны составляет 10 километров от границ угрожаемой зоны. Здесь запретов нет, однако северянам не рекомендуют купаться в близлежащих водоемах и устраивать пикники на берегу.

Также нужно с осторожностью относиться к сбору грибов и ягод на этих территориях, так как растения могут представлять опасность.

Напомним: жителей Мурманской области просят сообщать о мертвых птицах в ветеринарные службы.

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