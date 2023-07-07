Житель Полярного украл у знакомой ювелирные украшения и продал их за выпивку

Житель Полярного, которому уж очень хотелось выпить, украл у своей знакомой ювелирные украшения на сумму более 20 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Полярного, которому уж очень хотелось выпить, украл у своей знакомой ювелирные украшения на сумму более 20 тысяч рублей. Мужчина, имеющий проблемы с жильем и финансами, частенько гостил у приятельницы, и однажды после его визита она и обнаружила пропажу крестика и цепочки.

- Женщина сразу догадалась кто забрал ее личные вещи и предложила вернуть их добровольно, но северянин уже продал украшения. Однако он пообещал вернуть похищенное. Прождав полгода, женщина все же обратилась в в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

43-летний ранее судимый мужчина рассказал полицейским, что в тот день, оставшись один в комнате, он нашел украшения, спрятал в свои вещи и вышел на улицу, где продал их другой знакомой за выпивку.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде.

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