Работники Кольской АЭС вошли в тройку лауреатов конкурса «Человек года Росатома-2022»

Специалисты Кольской АЭС завоевали две бронзы. Фото: Кольская АЭС

4 июля в Санкт-Петербурге состоялась десятая юбилейная церемония награждения лауреатов отраслевой программы признания «Человек года Росатома-2022». Специалисты Кольской АЭС завоевали две бронзы.

Главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев в составе команды «Новый рекорд выработки электроэнергии на российских АЭС» занял третье место в номинации «Победа года». За 2022 год показатель составил 223,37 млрд кВтч, что является историческим максимумом выработки атомных станций России. Благодаря этому рекорду экономия выбросов СО2-эквивалента в 2022 году составила свыше 114 млн тонн (если бы аналогичный объем электроэнергии вырабатывался тепловой генерацией). Из чего следует, что концерн «Росэнергоатом» обеспечивает сокращение углеродного следа, уделяя внимание климатической и экологической эффективности.

В номинации «Машинист-обходчик по турбинному оборудованию» третьим стал Семен Геллер, работник турбинного цеха Кольской АЭС. Семен спроектировал и реализовал в учебно-тренировочном пункте тренажер для отработки практических навыков у оперативного персонала по переводу системы подачи масла системы уплотнения вала генератора на ручное управление и обратно на автоматическое. Занятие на тренажере включено в программу подготовки персонала турбинного цеха, и благодаря этому снизилась вероятность ошибочных действий при выполнении операции, напрямую влияющей на безопасность и надежность АЭС.

Российская государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» объединяет около 400 предприятий и организаций. Каждый год «Росатом» называет имена лучших работников отрасли. Победители были определены в более чем 50 номинациях по трем ключевым направлениям – профессии «Росатома», общекорпоративные и специальные, в которых поощрялись личные и коллективные достижения специалистов отрасли. В текущем году на участие в конкурсе было подано рекордное количество заявок – 3520. От работников Кольской АЭС было подано 37 заявок.

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