В Мурманской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Мурманской области завершился основной период сдачи экзаменов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области подошел к концу основной период сдачи экзаменов. В этом году ЕГЭ сдавали 3015 выпускников региона. Из них - 2847 школьников, 25 студентов колледжей и 143 выпускника прошлых лет.

Как сообщили в минобрнауки региона, высший результат в 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку, литературе, истории и физике получили 11 северян.

Высокобалльный результат получил каждый четвертый выпускник по русскому языку, каждый пятый – по химии, истории, литературе. По математике базового уровня 85% участников справились с работой на «4» и «5».

Ранее мурманчанки-одноклассницы рассказали «КП»-Мурманск», как сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов.

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