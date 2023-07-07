На дороге Апатиты-Кировск перевернулся грузовик с песком

Под Кировском 7 июля опрокинулся грузовик Mercedes с песком, пострадал человек. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области

Под Кировском 7 июля опрокинулся грузовик Mercedes с песком, пострадал человек.

Авария произошла на 13-м километре автодороги Апатиты-Кировск.

- Водителя фуры осмотрела бригада скорой помощи, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причины происшествия устанавливаются.

Напомним: В минтрансе рассказали, где произошли смертельные ДТП в Мурманской области за июнь.

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