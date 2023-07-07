С начала года жители Мурманска сдали в экопункт «Вторматик» 2,5 тонны вторсырья

Экопункт работает ежедневно на Кольском проспекте, 51. Фото: vtormatik.ru

С начала 2023 года жители Мурманска сдали в экопункт «Вторматик» более 2,5 тонн вторсырья, которое впоследствии отправилось на переработку.

- Чаще всего северяне приносят картон. Его доля в общей массе вторсырья составила 69%. Далее следуют пластиковые бутылки с показателем 25%, - сообщили в минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Экопункт работает ежедневно на Кольском проспекте, 51. Туда можно сдать макулатуру и пластик, получив за это денежное вознаграждение. Специалисты напоминают, что сырье должно быть сухим и чистым.

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