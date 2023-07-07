На выходных в Мурманской области сохранится прохладная погода

В Мурманской области на выходных будет прохладно.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области на выходных будет прохладно. 8 и 9 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии антициклона с центром над Баренцевым морем.
- Ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8, днем 9+14 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
На следующей неделе погода обещать быть более теплой.
Напомним: под Заполярным заметили медведицу с медвежонком. Северян просят соблюдать осторожность.
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