На выходных в Мурманской области сохранится прохладная погода

В Мурманской области на выходных будет прохладно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области на выходных будет прохладно. 8 и 9 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии антициклона с центром над Баренцевым морем.

- Ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8, днем 9+14 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

На следующей неделе погода обещать быть более теплой.

Напомним: под Заполярным заметили медведицу с медвежонком. Северян просят соблюдать осторожность.

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