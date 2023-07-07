Житель Мурманска отсудил 84 тысячи рублей у автошколы за не оказанные услуги

Житель Мурманска смог отсудить у автошколы 84 тысячи рублей за неоказанные образовательные услуги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Мурманска смог отсудить у автошколы 84 тысячи рублей за не оказанные образовательные услуги. Северянин заключил договор с организацией в конце прошлого года, собираясь получить водительские права категории «В».

- Потребитель заплатил 28 тысяч рублей, однако в оговоренные сроки услуги исполнителем оказаны не были, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

Мужчина по почте направил претензию о возврате денег, на которую не получил ответ. После этого он обратился с иском в суд.

Ленинский суд Мурманска удовлетворил исковые требования северянина. В его пользу с автошколы взыскали сумму по договору на оказание образовательных услуг, неустойку и штраф на нарушение прав потребителя.

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