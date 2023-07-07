В Мурманске почти на два месяца ограничат движение по проезду Серпантин

Планируется закрыть движение всех видов транспорта с 8 июля по 31 августа. Фото: www.citymurmansk.ru

Водителей предупреждают об ограничении движения по проезду Серпантин в Мурманске. Дорога от дома № 1 по Верхне-Ростинскому шоссе до дома № 32 на улице Туристов будет перекрыта на всю ширину проезжей части почти на два месяца.

- Ограничение связано с проведением капитального ремонта автодороги. В целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется закрыть движение всех видов транспорта с 8 июля по 31 августа, - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: в центре Мурманска на День рыбака ограничат движение. Машины не пустят на улицы Ленинградскую и Воровского.

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