В Мурманске вспоминают подвиги партизанских отрядов «Большевик Заполярья» и «Советский Мурман», которые были созданы 81 год назад, 7 июля 1942 года. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске вспоминают подвиги партизанских отрядов «Большевик Заполярья» и «Советский Мурман», которые были созданы 81 год назад, 7 июля 1942 года.

О том, насколько тяжело было нашим партизанам, говорят подтвержденные документами факты. Так, зимой 1942-1943 года партизаны должны были нанести внезапный удар по зенитным батареям и аэродрому противника в районе Салмиярви. Для этого им предстояло пройти примерно 300 километров.

Первые три дня шел мокрый снег с дождем и когда промокли одежда и валенки, ударил мороз. Он сковал партизан ледяными латами, в -35 при сильном пронизывающем ветре, люди коченели, ночуя без костров под открытым небом. Ко всем бедам прибавился голод: в день выдавалось по одному сухарю на двоих. Но старались не падать духом и помогали раненым.

- Победа далась партизанам страшной ценой - погиб каждый третий, а каждый второй из оставшихся в живых был обморожен или ранен. 133 из них были награждены орденами и медалями, 20 – дважды. Необходимо знать и помнить о подвиге людей, которые ценой своих жизней подарили нам свободу и независимость, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: в Мурманской области высадили 13 тысяч деревьев в рамках акции «Сад Памяти».

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