В Мурманской области 6055 пенсионеров получили компенсацию проезда к месту отдыха

Средний размер компенсации составил 12 138 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области с начала года 6055 пенсионеров получили компенсацию расходов за проезд к месту отдыха и обратно. Средний размер компенсации составил 12 138 рублей.

Вернут потраченные на проезд деньги могут неработающие пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Выплата положена один раз в два года.

- Компенсация предоставляется до поездки в виде специальных талонов, в обмен на которые в кассе можно получить проездные документы на самолеты и поезда, либо после поездки - пенсионеру вернут стоимость проезда по билетам, - сообщили в отделение Соцфонда России по Мурманской области.

Для получения компенсации нужно обратиться в клиентскую службу Отделения СФР региона или МФЦ. Также заявления на компенсацию принимаются по почте и на Госуслугах.

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