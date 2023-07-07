Новым руководителем Мурманской таможни стал Александр Романов

С 5 июля Мурманскую таможню возглавляет полковник таможенной службы Александр Николаевич Романов. Фото: sztu.customs.gov.ru

С 5 июля Мурманскую таможню возглавляет полковник таможенной службы Александр Николаевич Романов.

В 2002 году Алексадр Николаевич окончил Институт управления Архангельска по специальности юриспруденция и с тех пор работал в таможенных органах.

- Прошел путь от старшего инспектора до первого заместителя начальника Архангельской таможни. С сентября 2020 года занимал должность первого заместителя начальника Мурманской таможни, - сообщили в пресс-службе ведомства.

За время службы был награжден медалями «За службу в таможенных органах», нагрудным знаком «Отличник таможенной службы».

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