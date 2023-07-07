В Мурманской области расширили меры поддержки для ветеранов и диабетиков

В Мурманской области ввели новые меры поддержки в сфере медобслуживания для отдельных категорий граждан. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Мурманской области ввели новые меры поддержки в сфере медобслуживания для отдельных категорий граждан.

Так, для ветеранов, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда», добавляется право на оказание медицинской помощи без очереди в рамках программы госгарантий бесплатного оказания помощи.

Также меры поддержки расширили для диабетиков.

- Для больных сахарным диабетом, имеющих право на льготное обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями, добавлен сервисный набор для инсулиновой помпы Accu-Chek Spirit Combo, - сообщили в минздраве региона.

Соответствующие изменения внесены в территориальную программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru