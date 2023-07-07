В мурманской гимназии №6 появился новый класс для подготовки к олимпиадам

Теперь рабочие займутся установкой мебели и современного оборудования лабораторий. Фото: Администрация города Мурманска

В мурманской гимназии №6 появился новый современный класс, где ребята будут готовиться к олимпиадам по школьным предметам и заниматься исследовательской деятельностью.

Под эти цели оборудовали бывший кабинет физики, преображение стало возможным благодаря проекту «Арктическая школа».

- Ремонт в классе полностью завершен. Дизайн получился очень стильным и одновременно лаконичным, чтобы ничего не отвлекало юных мурманчан от занятий, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Теперь рабочие займутся установкой мебели и современного оборудования лабораторий.

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