Павел Воля: В Мурманской области снимем проект «Выжить на севере России»

Поездка на Крайний Север так вдохновила их, что они решили снять передачу наподобие их недавнего проекта «Выжить в Дубае». Фото: Борис КУДРЯВОВ

В конце июня звездные супруги Павел Воля и Ляйсан Утяшева гостили в Мурманской области. В Териберке они исполнили свою мечту увидеть китов, а на полуострове Рыбачьем пару ждали приключения с чайками.

Поездка на Крайний Север так вдохновила их, что они решили снять передачу наподобие их недавнего проекта «Выжить в Дубае».

- Мы съездили на Баренцево море и уже планируем проект «Выжить на Севере России». Так что, Россия, мы едем к вам, - рассказал Павел Воля в своей передаче «Шоу Воли».

Напомним: Станислав Садальский разместил на своей странице в «ВКонтакте» пост, посвященный Мурманску. Актер вспомнил, как приезжал в Заполярье ради съемок фильма.

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