Проходящему лечение в Израиле мальчику из Мурманска вернули большую дозировку лекарства

Несмотря на все трудности, Влад осваивает школьную программу, охотно играет с другими детьми и старается не унывать. Фото: aleshafond.ru

В 13 лет Владиславу Денисову из Мурманска поставили страшный диагноз - идиопатическая апластическая анемия сверхтяжелой степени. Сейчас мальчику уже 15 лет, последние девять месяцев он находится на лечении в Израиле. Неравнодушные люди собрали 12 миллионов рублей, чтобы дать Владу шанс на жизнь. Борьба с болезнью дается непросто.

- К сожалению, показатели крови Влада стали стремительно падать, поэтому врачу пришлось вернуть большую дозировку важного препарата. Он сказал, что организм еще не готов, и рисковать мы не будем. Препарат, который принимает Владислав, конечно же, очень вредный и опасный. От него масса побочных эффектов, о которых я даже боюсь думать. Лечение оказалось очень длительным. Мы уже провожаем домой деток, которые приехали позже нас и прошли трансплантацию костного мозга. У нас же она остается под вопросом, - рассказала мама мальчика.

Ранее врачи говорили, что найти донора для юного мурманчанина будет очень сложно.

Несмотря на все трудности, Влад осваивает школьную программу, охотно играет с другими детьми и старается не унывать.

Напомним: сейчас в Мурманске идет сбор денег для пятилетнего Миши Кирякина, которому поставили диагноз «атипичный аутизм». Помочь ему готовы в Китае.

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