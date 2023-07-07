В Мончегорске в пятый раз пройдет фестиваль Imandra Viking Fest

19 и 20 августа в Мурманской области снова наступит Средневековье - в эти дни в Мончегорске уже в пятый раз пройдет фестиваль Imandra Viking Fest. Фото: Антон ЗАБИРОВ

19 и 20 августа в Мурманской области снова наступит Средневековье - в эти дни в Мончегорске уже в пятый раз пройдет фестиваль Imandra Viking Fest.

- В течение двух дней гости смогут принять участие в тематических мастер-классах, костюмированном шествии, спортивном турнире «Игры Тора», отправиться в плавание на драккаре по водам Имандры, посетить средневековую ярмарку, попробовать стилизованные угощения, поближе познакомиться с особенностями северной культуры и узнать, к какой из четырех стихий принадлежат их силы, - сообщили организаторы фестиваля.

Также оба дня будет насыщенная музыкальная программа, на главной сцене выступят «СЛОТ», «Корни озер», «МЕЩЕРА», «Тролль гнет ель» 19 августа и Catharsis, Spiritual Seasons, HELVEGEN, NYTT LAND 20 августа.

С 2022 года специально для фестиваля работает чат-бот, где можно узнать подробную афишу, задать вопрос, найти карту площадок, купить билеты и многое другое.

Как прошел четвертый Imandra Viking Fest, читайте в материале «КП»-Мурманск».

Напомним: 15 и 16 июля в Мурманской области пройдет Арктический фестиваль «Териберка». Программа праздника, который состоится в поморском селе, уже известна.

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