Жителям Мурманской области вернули более миллиона рублей за «коммуналку»

С начала 2023 года жителям Мурманской области вернули 1,1 миллиона рублей, переплаченных за ЖКУ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С начала 2023 года жителям Мурманской области вернули 1,1 миллиона рублей, переплаченных за ЖКУ. После предостережений и предписаний мингосжилстройнадзора региона управляющие компании и поставщики коммунальных услуг сделали перерасчеты в пользу жильцов.

- Основными нарушениями, выявленными при проверках, стали некорректные начисления платы за жилищные и коммунальные услуги, за потребленные на содержание общего имущества домов ресурсы, а также непредоставление перерасчета за некачественное предоставление услуг, – отмечает министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алена Кузнецова.

Напомним: житель Ковдора отсудил у управляющей компании 1,9 миллиона рублей.

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