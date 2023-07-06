В Териберке ограничили выход судов в Баренцево море

Судам запрещено выходить в море 00.00 до 24.00 7 июля на территории села.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Из-за плохой погоды в Териберке ограничили выход маломерных судов в Баренцево море.
Согласно постановлению администрации Кольского района, во время прохождения неблагоприятных метеоявлений введен режим повышенной готовности.
Судам запрещено выходить в море 00.00 до 24.00 7 июля на территории села.
Напомним: в Мурманской области впервые ввели карантин из-за птичьего гриппа.
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