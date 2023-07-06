В Умбе туристы спилили 38 кустов ивы

На место происшествия выехали представители администрации Терского района, а также сотрудники полиции. Фото: Администрация Терского района

В Умбе туристы спиливают деревья. Так, нерадивые путешественники вырубили 38 кустов ивы.

На место происшествия выехали представители администрации Терского района, а также сотрудники полиции.

- Полицейский опросил граждан. Проводится процессуальная проверка, - сообщили в администрации муниципалитета.

Напомним: глава администрации Мурманска возмутился уничтожением кустов сирени на проспекте Ленина.

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