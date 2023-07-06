В Мурманской области из аварийного жилья расселили 3,5 тысячи северян

В Мурманской области за последние четыре года из ветхих «деревяшек» расселили более 3,5 тысяч северян. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области за последние четыре года из ветхих «деревяшек» расселили более 3,5 тысяч северян.

Так, в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области», на 1 июля этого года в регионе расселено 2723 человека. Дополнительно в рамках различных мероприятий муниципалитетов новое жилье получили еще 818 человек.

- Северяне получают благоустроенные квартиры, приобретенные на первичном и вторичном рынках жилья, переезжают в отремонтированный пустующий муниципальный жилфонд. Также по решению собственника ему могут выплатить выкупную стоимость по итогам оценки жилого помещения, - сообщили в минстрое региона.

Напомним: для переселения из аварийного жилья в Мурманске строят два новых дома.

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