Жительница Мурманска перевела лжеброкерам 9 миллионов рублей

Началось все со звонка на телефон женщины с незнакомого ей номера. Фото: Антон ЗАБИРОВ

42-летняя мурманчанка лишилась накоплений и взяла ненужный ей кредит, поверив мошенникам. Северянку обманули лжеброкеры, которые заставили ее поверить в прибыль от инвестиций.

Началось все со звонка на телефон женщины с незнакомого ей номера. Мужчина на том конце провода представился специалистом финансовой компании.

- Он убедил женщину вложить свои денежные средства под предлогом получения хорошей прибыли. Злоумышленник предложил пострадавшей установить на мобильный телефон определенное приложение, и с помощью него перевести на счет денежные средства. Женщина четко следовала инструкциям и в итоге перевела свыше 5 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Еще 4 миллиона рублей северянка взяла как кредит, деньги она также вложила в инвестиции. После этого звонить ей перестали, и только тогда мурманчанка поняла, что общалась с мошенниками.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Напомним: 79-летняя бабушка из Ковдора осталась без всех своих сбережений в размере 2 миллионов рублей, желая заработать на инвестициях. Женщина нашла предложение о заработке в Интернете и позвонила по указанному номеру.

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