Старейшую школу Мурманска сдадут после ремонта до 1 сентября

Ремонт в старейшей школе Мурманска завершат к Первому сентября. Фото: t.me/morar_51

В 2020 году старейшую школу Мурманска - №1 на улице Капитана Буркова - закрыли на ремонт. В планах у администрации города - ввести ее в строй уже к 1 сентября 2023 года. Ход работ оценил глава Мурманска Игорь Морарь. На данный момент рисков нет - подрядчик работает в заданном темпе.

- Большой объем работ уже выполнен: ремонт фасада, кровли, усиление фундамента, устройство наружных сетей канализации и водоотвода. Установлен индивидуальный тепловой пункт. Обустроены спортивные площадки с тренажерами. В настоящее время ведутся работы по внутренней отделке и монтажу противопожарной системы. В ближайшее время подрядчик приступит к финишной отделке спортзала. Также предстоит заключительный этап работ в актовом зале, монтаж вентиляции, локально-вычислительной сети и системы видеонаблюдения, - отметил Игорь Морарь.

Напомним: в 2023 году последний звонок прозвенел для 1120 одиннадцатиклассников. С наиболее отличившимися в учебе встретился глава Мурманска Игорь Морарь.

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