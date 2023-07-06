На «Снежинке» в Мурманске появился первый детский аэропорт

На спортивном комплексе «Снежинка» появилась интерактивная зона - первый в Мурманске детский аэропорт. Фото: скриншот видео / t.me/andreeva_51

На спортивном комплексе «Снежинка» появилась интерактивная зона - первый в Мурманске детский аэропорт. На надувном детском комплексе юные северяне могут почувствовать себя и пилотами, и пассажирами.

- Здесь есть диспетчерская, зоны вылета и посадки, самолет и вертолет. Также на «Снежинке» можно поиграть в теннис, бадминтон, взять в прокат велосипеды, электросамокаты, самоходную машину, перекусить, - рассказала депутат Совета депутатов Мурманска Ирина Андреева.

Все это - часть разнопланового развития «Снежинки». Так, зимой 2022/2023 здесь появился первый в своем роде каток - на Ивановом ручье. Ранее на естественном водоеме катки в городе не появлялись. Также спорткомплекс делают удобным и для занятий спортом, и для прогулок. Например, для бегунов и лыжников оформили одни трассы, для собачников - другие.

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