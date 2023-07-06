Ушла из жизни вице-президент по кадрам и специальным проектам группы «Акрон» Ирина Рабер

АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» скорбит в связи со смертью вице-президента по кадрам и специальным проектам Ирины Яковлевны Рабер. Фото: Пресс-служба АО «СЗФК»

Акционерное общество «Северо-Западная Фосфорная Компания» скорбит в связи со смертью вице-президента по кадрам и специальным проектам Ирины Яковлевны Рабер. Ей было 73 года.

АО «СЗФК» от лица всего коллектива выражает самые искренние соболезнования родным и близким Ирины Яковлевны.

За годы своей деятельности Ирина Яковлевна оставила неизгладимый след в сердцах всех работников предприятия. Уход этого легендарного человека стал горькой утратой для нас всех. Нам будет недоставать этого образованного и талантливого человека.

Скорбим вместе с родственниками и коллегами Ирины Яковлевны. Светлая память!

Коллектив АО «СЗФК».

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru