В Росляково почти завершили ремонт дорог на двух улицах

Из 18 участков дорог в Мурманске работы по нацпроекту выполнены на трех улицах. Фото: Администрация города Мурманска

В мурманском микрорайоне Росляково в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подходит к концу ремонт дорог на двух улицах - Молодежной и Советской.

- На улице Молодежной заасфальтировали 4745 квадратных метров дорожного полотна, установили бортовой камень, обновили тротуары, восстановили искусственную дорожную неровность, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Из 18 участков дорог в Мурманске работы по нацпроекту выполнены на трех улицах. На шести участках работы на финишной прямой и в ближайшее время будут завершены.

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