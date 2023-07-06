Жителя Полярных Зорь приговорили к 3,5 годам колонии за сбыт наркотиков приятелю

В Мурманской области осудили 35-летнего жителя Полярных Зорь, который сбыл наркотики знакомому. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области осудили 35-летнего жителя Полярных Зорь, который сбыл наркотики знакомому. Мужчину обвиняли по части 3 ст. 228.1 УК РФ.

Как установил суд, 16 февраля северянин, находясь в подъезде своего дома, продал приятелю вещество, содержащее в своем составе альфа-PVP, являющееся производным N-метилэфедрон. С продажи наркотика он выручил четыре тысячи рублей.

- Суд признал мужчину виновным и, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие судимости, назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Напомним: жительница Полярных Зорь пыталась убивать ножом, бутылками и разводным ключом.

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