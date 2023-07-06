В минтрансе Мурманской области рассказали, где произошли смертельные ДТП за июнь

В Мурманской области за июнь произошло 40 ДТП, в которых погибли четыре человека. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области за июнь произошло 40 ДТП, в которых погибли четыре человека.

Смертельные аварии произошли на объездной автодороге к Североморску, в Кандалакшском районе на 1120-м километре ФАД Р-21 «Кола», в Оленегорске на улице Строительной, а также в районе мурманского аэропорта, где погиб мотоциклист.

- Травмы различной степени тяжести получил 81 человек. Одно ДТП с пострадавшим случилось по вине нетрезвого водителя, - уточнили в минтрансе региона.

Напомним: в Мурманской области с начала года произошло 35 ДТП с участием диких животных. В том числе было 13 наездов на лосей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я прилетела с очень важной миссией». Известная фигуристка Анна Щербакова гостит в Мурманске. Известная фигуристка Анна Щербакова приехала в Мурманск (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru