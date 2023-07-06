Пловец из Мурманской области получил «золото» и «серебро» на Кубке России

Участниками соревнований стали порядка 300 спортсменов со всей страны. Фото: правительство МО

Пловец из Полярных Зорь Павел Самусенко завоевал несколько наград на Кубке России по плаванию.

- Павел Самусенко показал лучший результат на дистанции 100 метров на спине и получил серебряную медаль на дистанции 50 метров на спине. Поздравляем спортсмена и его наставника Екатерину Лебедик с отличным результатом! - сообщили в правительстве Мурманской области.

Участниками третьего этапа соревнований, которые проходили в Иркутске, стали порядка 300 спортсменов со всей страны.

Напомним: ранее Павел Самусенко получил «золото» и две «бронзы» на втором этапе Кубке России.

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