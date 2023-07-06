В Мурманской области трассу Апатиты-Кировск ждет реконструкция

В Мурманской области трассу Апатиты-Кировск ждет большое обновление. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области трассу Апатиты-Кировск ждет большое обновление. Из-за загруженности дороги, на которой транспортный поток порой достигает 20 тысяч автомобилей за сутки, было решено провести реконструкцию.

Так, трасса станет четырехполосной с переходно-скоростными полосами, которые позволят снизить скорость автомобиля перед въездом на транспортные развязки, а также сравняться с общим потоком при переходе в основные полосы движения.

Также предусмотрено устройство двух транспортных развязок, которые исключат пробки в часы пик. Первая будет в форме петли и обеспечит транспортную связь с апатито-нефелиновой обогатительной фабрикой. Вторая – кольцевая, которая соединит трассу с подъездом к Титану, горнолыжным курортом, дорогой на Коашву.

- Для пешеходов оборудуют подземные переходы. Также предусмотрены регулируемые пешеходные переходы со звуковым сопровождением. Запланировано устройство автобусных остановок с автопавильонами, - сообщили в минтрансе региона.

Сейчас подрядчик занимается подготовительными работами. Сроки реализации реконструкции - 2023-2025 годы.

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