В реке Кола обнаружили множество мертвой и больной семги

В реке Кола заметили множество больной и мертвой семги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В реке Кола заметили множество больной и мертвой семги. У берегов встречается рыба, которая «плавает» вверх тормашками. Ситуацию сняли на видео.

- Причины пока не знаем, но как говорят сами рыбаки, лосось заразился от садковых мальков, - пишут в группе «Регион 51» (18+).

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в Мурманский филиал «Главрыбвод».

Напомним, что ранее больную семгу обнаружили на Варзуге. Летом специалисты планируют исследовать рыбу на болезни.

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