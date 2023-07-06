В Мурманской области за неделю выросли цены на капусту и морковь

Мониторинг ведется в Мурманске, Апатитах и Североморске. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманскстате сообщили об изменении цен на некоторые виды продуктов первой необходимости. Мониторинг ведется в Мурманске, Апатитах и Североморске.

Так, за неделю с 27 июня по 3 июля выросла стоимость белокочанной капусты (на 6,6%), моркови (на 4,3%), сахара (на 2,6%), яблок (на 2,5%), репчатого лука (на 1,1%).

Тем временем подешевели картофель (на 1,5%), шлифованный рис (на 1,1%), цельное питьевое пастеризованное молоко (на 0,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним: Мурманская область вошла в топ-10 регионов по высоким доходам населения.

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